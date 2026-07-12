Gil Mora realiza el célebre remo vikingo de los noruegos en el juego del Mundial 2026 ante Inglaterra

Gilberto Mora realizó el célebre remo vikingo de los noruegos en el juego del Mundial 2026 ante Inglaterra.

El mediocampista mexicano fue captado en las tribunas del Estadio Miami lanzando el icónico grito de aliento de los nórdicos, tal como se muestra en algunos videos en redes sociales.

Antes se le vio junto a su representante, Rafaela Pimienta, en el Hard Rock Stadium.

‘Morita’ traía una camiseta roja, sin logos ni escudos, por lo que en ese momento no quedó claro a qué equipo apoyaba.

Al final quedó más claro que se inclinó por los de Erling Haaland y compañía, pese a que enfrentaron a uno de sus ídolos, Jude Bellingham, autor de un doblete este día y con quien intercambió camiseta el pasado domingo tras la eliminación de México.