Gestión y visión, el rumbo para concretar el proyecto cultural del Teatro Stallforth en Parral: Memo Ramírez

El diputado local y presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, reafirma su compromiso y respaldo a la propuesta de consolidar el proyecto del Teatro Casa Stallforth como un espacio cultural y turístico de primer nivel para el sur del estado.

Para tal fin se requieren recursos federales, estatales y locales, los cuales crearán las condiciones para ofrecer un espacio de primer nivel para recibir en su escenario producciones locales, nacionales e internacionales.

El legislador recordó que desde el ámbito legislativo ha planteado la necesidad de concluir y proyectar la apertura de este recinto, entendiendo que Parral requiere infraestructura cultural a la altura de su historia y de su potencial turístico.

“Parral no puede estar ajena al desarrollo cultural, al ser referente. La Casa Stallforth debe convertirse en un teatro de primer nivel, digno de la ciudad y capaz de proyectarnos como capital cultural del estado”, afirmó.

Asimismo, subrayó que los grandes proyectos requieren claridad de rumbo y voluntad política para concretarse.

El Presidente del Congreso reiteró que continuará promoviendo gestiones y acuerdos para que la Casa Stallforth se consolide como un símbolo de modernidad cultural y crecimiento regional, a la par de otros proyectos icono y de referente histórico y cultural para su distrito.