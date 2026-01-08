Ganaron 101 proyectos del presupuesto participativo; inversión de 333 mdp

En conferencia de prensa, el alcalde Marco Bonilla y la coordinadora de Participación Ciudadana declararon que 101 proyectos fueron los ganadores del Presupuesto Participativo 2026.

Cabe recordar que el 29 y 30 de noviembre del 2025 fue la votación y hasta hoy se dan los resultados. Estos ganadores tendrán una inversión de 333 millones de pesos, esta edición destaca por su récord histórico.

En qué serán distribuidos: 30% Obras y servicios públicos. 26% Actividades deportivas, recreativas y culturales. 18% Infraestructura urbana y 17% Infraestructura en instituciones educativas.