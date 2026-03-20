Galilea Montijo revela la razón de los cambios en su cara

La conductora Galilea Montijo respondió a las especulaciones en redes sociales: detalló el proceso estético que se hizo en la cara.

Hace unos días, la conductora del programa “Hoy”, Galilea Montijo , generó conversación por su apariencia durante una de las emisiones del matutino. La situación provocó una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales sobre una posible cirugía estética.

Luego de la polémica, la tapatía aclaró lo ocurrido y reveló la razón detrás del cambio en su cara.

Los comentarios de Galilea Montijo que generaron especulación

La conversación creció luego de que, durante una sección de belleza en “Hoy”, Montijo y Andrea Legarreta hicieran comentarios que televidentes interpretaron como la confirmación de que la conductora de La Casa de los Famosos se habría sometido a cirugía estéticas.

“Ya viene Semana Santa y muchas nos queremos ir a la playa, ¿cuánto tiempo antes te lo tienes que hacer? Porque luego uno se hincha”, comentó Legarreta. A esto, Galilea contestó bromeando: “Avísenme”.

Fiel a su estilo, la conductora también ironizó sobre la situación al atribuir la hinchazón a otros factores, como la sal: “La cara no me trató bien en estos momentos, pero la vida me trata increíble”, comenzó diciendo. “Mucha sal, mucha sal, mercurio retrógrado me infla”, dijo bromeando con Diego Torres, el cantante que estaba invitado en el programa.

Galilea Montijo recibió críticas por su apariencia. (Instagram/@galileamontijo)

Galilea Montijo confirma la verdadera razón detrás de la hinchazón de su cara

En un programa reciente, la conductora explicó finalmente qué sucedió. Montijo se sometió a un procedimiento estético no quirúrgico, con el propósito de corregir una de sus cejas. Sin embargo, esto le provocó una reacción que derivó en la inflamación de su cara.

“Es que a mí me arreglaron mi cejita… hablando de cirugías, esta en realidad no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta (ceja)”, señaló.

Galilea Montijo tuvo una reacción al procedimiento estético. (Instagram/@galileamontijo)

Asimismo, aclaró que algunas imágenes difundidas en redes sociales estaban fueron editadas de forma exageradas y no reflejaban con precisión su apariencia real: “Pero ojo, nunca estuve como las fotos que pusieron, no sean gachos”, comentó.

También explicó que, aunque inicialmente se encontraba bien tras el procedimiento, la inflamación apareció el día en que tenía que grabar el programa, como una reacción adversa.

¿Cómo respondió Galilea Montijo ante las críticas?

Antes de aclarar la razón de la hinchazón y en medio de las especulaciones y burlas, Galilea Montijo publicó en su cuenta de Instagram varios videos en los que mostró su cara sin filtros ni efectos.

En uno de los clips, grabado por su pareja, el modelo español Isaac Moreno, la conductora se dejó ver mientras se preparaba para un compromiso laboral. En otro, se grabó de cerca mientras preguntaba a sus seguidores si se veía mejor con lentes o sin ellos. Aunque no hizo referencia directa a las críticas, el gesto fue interpretado por muchos como una forma de desmentir las imágenes distorsionadas que circulaban en redes sobre su cara.

Galilea Montijo respondió sutilmente ante las críticas que recibió. (Instagram/@galileamontijo)

En la reciente aparición, Montijo explicó su postura respecto a los procedimientos estéticos: “A lo que voy es que cada quien, si quieres hacerte un cambiecito, algo que te está molestando, lo que quieras, háztelo con profesionales”, expresó.

Finalmente, la conductora reiteró que lo ocurrido fue una reacción temporal y mostró cierta frustración ante las críticas. “El tema es que toma tiempo, ahí voy”, aclaró. “Es una reacción que me dio, pero a veces uno no tiene derecho”.