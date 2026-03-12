Funcionarios desaparecidos en Madera y Coyame sin relación con el crimen organizado: Jáuregui

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno aclaró que ni el presidente seccional de Las Varas, municipio de Madera, como el Tesorero de Coyame del Sotol tienen relación alguna con la delincuencia organizada.

Expresó que se trata de funcionarios públicos pertenecientes a zonas geográficas identificadas como conflictivas por la disputa entre bandas criminales, los cuales, tratan de relacionarlos con el grupo contrario: “en ambos casos, lo primero que se investigó es si podía haber alguna relación y no hay absolutamente ninguna relación, ni tenían ellos nada que ver con esos asuntos”.

En el caso de Madera, se trata de Octavio Moncada Leyva quien fue electo como presidente seccional de Las Varas y cuya desaparición se reportó desde el 06 de enero del 2026 mientras que, en Coyame del Sotol se cuenta con la ausencia de Carlos Guillermo Ramírez Navarrete desde el pasado 06 de marzo.