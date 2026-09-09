Fuerte encontronazo en la zona Reliz deja dos lesionados y cuantiosos daños

Chihuahua, Chih.- Un fuerte choque se registró en el cruce de la avenida Prolongación Teófilo Borunda y calle Pedro de Jesús Maldonado, en la zona Reliz, luego de que la conductora de un Seat Ibiza saliera de una plaza comercial y, aparentemente, no se percatara de que por el Teófilo Borunda circulaba una Chevrolet Silverado, que terminó impactándola en el costado trasero y proyectándola contra la banqueta.

Tras el accidente se solicitó la presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos, debido a que inicialmente se reportó que había personas atrapadas en uno de los vehículos; sin embargo, al llegar al lugar se confirmó que no había personas prensadas. Los tripulantes de ambas unidades resultaron con lesiones leves y recibieron atención médica en el sitio.

Elementos de la Policía Vial acudieron para tomar nota del accidente y elaborar el croquis correspondiente, mientras que las unidades involucradas registraron cuantiosos daños materiales a consecuencia del fuerte impacto.