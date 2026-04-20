Fuerte choque deja severos daños a Porsche en Ortiz Mena

Una carambola entre tres vehículos dejó cuantiosos daños materiales, destacando un Porsche que fue alcanzado y resultó con severas afectaciones, en hechos registrados en la lateral de la avenida Ortiz Mena.

El percance ocurrió cuando una camioneta Hyundai Creta omitió el alto en Trasviña y Retes, impactando al vehículo deportivo, que posteriormente fue proyectado contra un Honda Civic y el camellón.

Paramédicos atendieron a una mujer lesionada en el lugar, sin requerir traslado. Policía Vial se hizo cargo del reporte.