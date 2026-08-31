Francisco Sánchez advierte amenazas a ciudadanos para registrar su celular

El régimen de Morena dice combatir la extorsión extorsionando a ciudadanos. Así lo advirtió el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al indicar que este lunes millones de mexicanos recibirán una amenaza al estilo del crimen organizado en donde les dan 72 horas para entregar toda su información o de lo contrario quedarán incomunicados.

“A la usanza del crimen organizado, te va a llegar la amenaza, o entregas tus datos o te ejecuto, de dejo sin llamadas, sin internet, sin acceso a tus cuentas. Este régimen se está metiendo con tu propiedad”, advirtió.

El diputado chihuahuense anunció que cuenta con una ruta jurídica para evitar que millones de mexicanos queden incomunicados por el hecho de proteger su privacidad, y adelantó que a través de esta estrategia todos los mexicanos a los que le cancelen su línea podrán recuperarla sin tener que entregar toda su información al gobierno de morena.

“El registro de celulares es un fracaso, han tenido que recurrir a la amenaza y la extorsión como única manera para que el ciudadano se registre y lo peor, lo hacen con una plataforma completamente endeble, sin garantías de seguridad, que una y otra vez ha sido burlada”, declaró.

Francisco Sánchez llamó a los ciudadanos a resistir, a no registrar su celular y ampararse en contra de esta violación a sus derechos.