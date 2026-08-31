En espera de que se presenten las circunstancias políticas para las coaliciones; ‘Alito’ encontró un PRI fuerte: Memo Ramírez

Tras la visita del dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, a la ciudad de Chihuahua, en donde les tomó protesta a 1,380 “defensores” y además confirmó que si hay alianza con el PAN, el alcalde Marco Bonilla sería su candidato a la gubernatura, el presidente del Congreso del Estado y diputado local por el Distrito 21, Guillermo Ramírez, afirmó que respeta mucho lo señalado por Moreno Cárdenas, además de resaltar que el jefe nacional encontró un PRI “fuerte”.

“Nosotros respetamos mucho lo que diga nuestro dirigente nacional, estamos muy contentos y creemos que la visita de nuestro dirigente nacional fortalece mucho al PRI en el estado, como ustedes saben, tomamos protesta 1,380 defensores en todo el estado de Chihuahua, creo que el PRI está fuerte, el PRI tiene su estructura, el PRI está listo para lo que viene”, resaltó Ramírez Gutiérrez.

El presidente del Poder Legislativo e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de Chihuahua, explicó que “en ese sentido, creo que el presidente y senador Alejandro Moreno Carranza encontró un PRI que está trabajando, encontró diputados que están muy cercanos y trabajando con todas las cuestiones de su Distrito”.

“Estamos en espera de que den esas circunstancias políticas de coaliciones o no coaliciones, y en base a eso, nosotros estaremos pendientes”, expresó Guillermo Ramírez.