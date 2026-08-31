Prepara Rector de la UACH 4to Informe de Actividades en octubre

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) Alfonso Rivera Campos dio a conocer que el próximo mes de octubre presentará su Cuarto Informe de Actividades al frente de la máxima casa de estudios.

En este sentido de destacó que aún no hay fecha oficial, sin embargo, será ese mes en la que se dé a conocer el informe de actividades, así como detalles del avance que se planteo esta administración.

Uno de los temas a desglosar será el avance de la deuda con Pensiones Civiles del Estado (PCE) la cual asegura disminuye día con día, pues se tenía una deuda superior a los 900 millones de pesos y gracias a la firma de un convenio se ha ido dando el pago de la deuda.

Cabe destacare que el rector asegura que en el informe se darán más detalles, así como nuevos anuncios.