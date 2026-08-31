Apoya JL Villalobos a ‘Alito’: si hay alianza con el PAN, los candidatos deben ser los más competitivos

Luego de la visita del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a la ciudad de Chihuahua el domingo 30 de agosto, en donde declaró que si hay alianza electoral con el PAN, el candidato del Revolucionario Institucional “sin duda” será Marco Bonilla, el diputado local y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), José Luis Villalobos, apoyó lo dicho por ‘Alito’, al destacar que efectivamente, si se alían el Revolucionario Institucional y Acción Nacional, los candidatos deben ser los más competitivos.

“Primero que nada decirles que muy contentos las y los priistas del estado por recibir a nuestro líder nacional, viendo con gran entusiasmo, con mucha motivación, con mucha energía para impulsar el trabajo que estamos haciendo en el partido aquí en el estado. Él respondió lo que ha dicho de manera reiterada, tienen que ir las y los más competitivos en la posibilidad de que haya una alianza con Acción Nacional”, destacó Villalobos García.

Por lo que el legislador priista recordó que “en las mediciones, quien aparece como el más competitivo hasta el momento es Marco Bonilla”.

Asimismo, José Luis Villalobos reiteró que “estamos trabajando para fortalecer la estructura del partido, para fortalecer a los perfiles, para fortalecer los Comités Municipales y a quienes tienen una responsabilidad, para entre todos, de concretarse esta posibilidad, también abonar como partido al resultado electoral”.

Además, Villalobos García destacó que el evento de la toma de protesta de 1,380 “defensores” encabezado por ‘Alito’, “fue muy animado, fue un gran evento el de ayer. La gente muy echada para adelante, hubo mucho arrojo, lo arroparon mucho, muchas fotos, muchos abrazos, muchos besos. Se fue muy contento, lleno de energía y, sobre todo, agradecido con el priismo del estado. Estuvieron representadas todas las regiones de Chihuahua, muchos liderazgos, sectores, organizaciones, alcaldes. Estuvimos los tres diputados locales, estuvieron los diputados federales. Entonces, va muy contento porque además estábamos algunos integrantes del Comité Ejecutivo. Nacional. Ahora me tocó acompañarle a esta gira, obviamente como local, como diputado en el Congreso de Chihuahua, pero también como integrante del Comité Ejecutivo Nacional. Estoy yo feliz de recibirlo en mi tierra”.