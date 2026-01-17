Francia reconoce avances de México en la lucha contra la violencia de género y refuerza cooperación bilateral en derechos de las mujeres

México avanza de manera firme en la adopción de buenas prácticas para combatir la violencia de género, impulsadas desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó la embajadora de Francia en el país, Delphine Borione.

“ Vemos un gran compromiso aquí en México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la lucha contra la violencia y la promoción del feminismo y de los derechos de las mujeres ”, señaló la diplomática, al término de la clausura de la quinta edición del Diplomado franco-mexicano “Perspectiva de género aplicada para la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencias”.

Explicó que el programa es coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se imparte en universidades públicas de la Ciudad de México, Sonora, Durango, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Chiapas y el Estado de México. Además, recientemente fue impartido a personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Información tomada de El Imparcial