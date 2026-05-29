Fotografía de Peña Nieto publicada ayer en IG no es reciente; fue tomada en diciembre del año pasado

El expresidente Enrique Peña Nieto volvió a ser tema de conversación en redes sociales por su supuesto regresó al Estado de México, entidad que gobernó en el sexenio de 2005 a 2011, emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Después de haber entregado la banda presidencial en 2018, Peña Nieto decidió radicar en Madrid, España, no obstante, desde su autoexilio pocas veces ha regresado a México.

En esta ocasión, la fotografía de su ‘reaparición’ en territorio mexicano fue publicada en Instagram, por lo que generó diversos comentarios de los usuarios de redes sociales.

La imagen que fue compartida en la cuenta Jorge Alfredo Mejía Rivera, líder de relaciones públicas del hotel, ha superado los más de 19 mil likes y ha rebasado los 600 comentarios.

“La verdadera hospitalidad no se trata solo de recibir huéspedes, sino de crear experiencias a la altura de cada visita.

“Agradecido por las experiencias y aprendizajes que esta profesión me ha permitido vivir en Hotel Ixtapan”, escribió el internauta en Instagram.

Mejía Rivera explicó que la fotografía fue tomada en diciembre de 2025, durante una visita del político a la entidad mexiquense, y aunque la imagen fue de hace seis meses, su reciente publicación abrió conversación en la red.

En la imagen se observa que el exmandatario —de 59 años— viste de manera casual, notablemente más delgado pero con el semblante sonriente que caracterizó su campaña presidencial.

De acuerdo con reportes locales, Peña Nieto ha establecido estancias temporales en una zona residencial del Gran Reserva Golf Resort & Country Club, ubicado en el municipio de Ixtapan de la Sal.