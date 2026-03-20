Fortalece SSPE formación en derechos humanos en la Policía Vial

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) continúa impulsando la profesionalización de su personal mediante la capacitación en principios éticos y administración pública, impartida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos a elementos de la Policía Vial y personal administrativo de la Subsecretaría de Movilidad y Cultura Vial.

La capacitación fue impartida por Alejandro Razo, quien abordó temas enfocados en el respeto a los derechos humanos, la ética en el servicio público y la correcta actuación de las y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

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asta el momento, un total de 100 elementos, tanto operativos como administrativos, han sido capacitados a través de estas jornadas, las cuales forman parte de las acciones permanentes de la Dirección de Derechos Humanos de la SSPE para fortalecer la cultura institucional basada en el respeto, la legalidad y la responsabilidad.

Estas actividades buscan consolidar una actuación policial y administrativa más profesional, cercana a la ciudadanía y alineada a los estándares en materia de derechos humanos, contribuyendo a mejorar la atención y el servicio que se brinda a la población.

La SSPE refrenda su compromiso de continuar promoviendo la capacitación constante de su personal, a fin de garantizar un desempeño ético, eficiente y respetuoso de los derechos fundamentales.