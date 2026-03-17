Fortalece SSPE atención psicológica a elementos SWAT con programa de intervención temprana

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del sistema de intervención temprana, dio inicio a una serie de entrevistas y evaluaciones psicológicas dirigidas a elementos de la Fuerza Especial SWAT, con el objetivo de detectar oportunamente situaciones que requieran atención especializada.

Estas intervenciones comenzaron este martes 17 de marzo en las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública en Ciudad Juárez, donde el personal adscrito a la Subsecretaría de Estado Mayor acude de manera gradual y escalonada para su valoración por parte del personal especializado en atención psicológica.

Las acciones forman parte del programa “Psicólogo en tu área”, cuyo objetivo es acercar los servicios de atención psicológica directamente a los espacios laborales del personal operativo y administrativo, fortaleciendo la accesibilidad y la confianza entre los elementos y el área especializada.

Este programa se consolida como un aliado institucional que promueve la sensibilización sobre la importancia de la salud mental, además de fomentar una cultura de autocuidado, prevención y atención oportuna dentro de la corporación.

Cabe señalar que esta jornada de atención especializada para elementos SWAT concluirá el próximo jueves, como parte de un esquema integral que prioriza el bienestar del personal policial.

Estas acciones reflejan el compromiso institucional impulsado por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, al fortalecer las capacidades humanas de la corporación, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.