Fortalece Secretariado Ejecutivo infraestructura del IESP con inversión superior a 4.3 millones de pesos

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública realizó la entrega de seis cisternas al Instituto Estatal de Seguridad Pública del Estado (IESP), destinadas a las instalaciones de la academia ubicadas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública de la ciudad de Chihuahua.

Cada cisterna cuenta con una capacidad de 10 mil litros, lo que permitirá garantizar el suministro constante de agua en áreas prioritarias como los dormitorios de hombres y mujeres, así como el comedor de la institución.

Con esta acción se beneficiará directamente a 300 elementos, entre cadetes en formación inicial y personal activo en capacitación continua, además de 350 estudiantes que cursan educación formal en el IESP, desde licenciaturas hasta programas de doctorado.

Adicionalmente, el Secretariado Ejecutivo entregó suministros para la instalación de luminarias exteriores, con el objetivo de fortalecer la seguridad perimetral, así como pintura para la rehabilitación y mejora de los espacios dentro del complejo.

Estas acciones fueron posibles gracias a recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), lo que representa una inversión total de 4 millones 388 mil 480 pesos, destinados al fortalecimiento de la infraestructura y condiciones operativas del instituto.