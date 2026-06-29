No me detengo en comentarios negativos, hay entusiasmo en panistas por robustecer oferta del partido

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno aclaró que no se detiene a pensar en los comentarios negativos que surgen en torno a su persona y prefiere manejarse con una política positiva.

Ello al señalar que existen versiones de guerra sucia en las que han tratado de responsabilizarlo a él y que en ocasiones existen personas que se autoincriminan para victimizarse.

“No me detengo en los comentarios negativos. He escuchado muchas versiones de guerra sucia, de ataques o incluso ataques a otras personas dentro de la actividad política, que incluso me los atribuyen a mí. Yo creo que luego, a veces hay personas que no tienen nada que hacer y se generan autoataques para victimiarse. La verdad es que a mí me gusta pensar en la política en positivo. Chihuahua se merece una política positiva”.

De la Peña recordó que el fin de semana sostuvo un desayuno con panistas en el que compartió temas de interés común y en el que observó un contento por la determinación del partido para abrir las candidaturas a perfiles ciudadanos.