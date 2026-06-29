Detectan influencias de Morena en manifestación de empleados Bowí

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que se han detectado influencias del partido Morena en la manifestación de conductores de la ruta troncal Bowí.

“Tenemos identificadas personas que trabajan dentro de la OTV que son afines a estos personajes y que han estado engañando a los chóferes prometiéndoles cosas que nos dan más risa que cercanas a la realidad”.

Tras la manifestación que se registró en días pasados, De la Peña Grajeda expresó que los trabajos regresaron a la normalidad y que se trabaja para mantener un buen ambiente laboral.

Reiteró que la manifestación ocurrió tras un ajuste del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que lamentablemente queda fuera del alcance de la OTV, pero que se trabajar en que, cuando existan ese tipo de actualizaciones, notificarlo al personal.