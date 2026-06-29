Presentan Resultados de la Encuesta de Pertinencia 2026; nuevas generaciones no trabajan adecuadamente

En la casa de la industria manufacturera Index se dio la presentación de Resultados de la Encuesta de Pertinencia 2026 en el cual se dan a conocer los principales problemas de profesionistas y los principales retos, destacando este año la falta de aportación en el trabajo de jóvenes centenials.

En este estudio realizado por el Tecnológico de Monterrey presentó esta encuesta en la que participaron 38 empresas, 41 encuestados,3 grupos focales en 6 sectores industriales.

Con un análisis o mixto con 164 variables • 6 sectores (Aeroespacial, Automotriz, Eléctrica / Electrónica, Inyección de Plástico, Médica, Metalmecánica y otros).

En Escalas Likert 1 al 5 se dio la calificación, en donde se dio una selección múltiple, preguntas abiertas codificadas, paridad de género en respondentes (51% M/49% H)). En 3 sesiones de grupos focales. Líderes de sectores Aeroespacial y Automotriz. Codificación temática • Triangulación por sector.

En promedio al año se presentan 25 practicantes, de los cuales son de 8vo o 9no semestre en lo cual consideran que deben de salir al campo de trabajo desde 6to semestre.

En ingenierías principalmente de la ITCH y UTCH dominan la contratación de ingenieros (de un 80 a 83%).

-Instituto Tecnológico de Chihuahua

-UTCH

-Instituto Tecnológico de Chihuahua II

-UACH

-Universidad Politécnica de Chihuahua

Las ingenierías más demandantes son:

-Industrial

-proceso industrial

-calidad

-electromecánico

-mecatrónica

-electrónico

-diseño

-aeronáutico

-sistemas

-materiales

-eléctrico

-automotrices

En el caso de técnicos se da una demanda de la siguiente manera:

-UTCH 35

-Conalep 23

-CBTIS 22

-Coleguita de Bachilleres 3

La UTCH es fuente preferida de técnicos en el 85% de las empresas.

En este sentido se señala que hay una necesidad de mejorar el inglés de los egresados y en todos los niveles educativos pues es un señalamiento que nace en este estudio en 2026.

Se resalta que a las nuevas generaciones les cuesta mucho trabajar con un horario, las herramientas tecnológicas los aíslan de las actividades normales y principalmente no hay un interés de trabajo en equipo.

Cabe destacar que se deja una tarea para las empresas y a todos los sectores educativos en poner más atención en tres temas como inglés, retos en Inteligencia Artificial y falta de pensamiento sistémico y nula visión estratégica.