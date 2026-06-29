¿A qué le temen?, cuestiona De la Peña por reservar respuesta de EU sobre caso Chihuahua

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno expresó que resulta extraña la decisión del Gobierno Federal para reservar hasta al 2031 la respuesta que envió el Gobierno de Estados Unidos respecto al caso Chihuahua.

Recordó que fue un tema que se abordó durante semanas a través de la conferencia mañanera, así como un ataque frontal desde distintas dependencias del Gobierno Federal.

“Resulta extraño que ahora que tenemos una respuesta formal por parte del Gobierno de los Estados Unidos la metan por debajo del tapete y no quieran que nadie vea la respuesta. Aquí la pregunta es, ¿a qué le temen o qué es lo que está ocultando esa respuesta?”.