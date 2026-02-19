Fortalece Joss Vega educación en Primaria Antonio Quevedo Caro con Programa Juntos Construimos

Continuando con los esfuerzos para fortalecer la educación, a través de la gestión realizada ante el Gobierno del Estado y gracias al Programa “Juntos Construimos”, la Diputada por el Distrito local 15, Joss Vega, realizó la entrega de la rehabilitación integral a la Primaria Antonio Quevedo Caro ubicada en la colonia Junta de los Ríos.

Gracias al esfuerzo conjunto con el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE), la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), la Subsecretaría de Movilidad y el Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD) se realizó la entrega de 160 butacas, 11 cubetas de pintura, 4 luminarias, 10 balones de voleibol, 1 red de voleibol, 10 balones de basquetbol, 10 balones de fútbol. Además, se colocaron señalamientos viales y se pintaron los pasos peatonales para garantizar la seguridad vial. De la misma manera, la legisladora gestionó con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) la reparación de una fuga de agua y cambio del medidor del plantel educativo.

“Las y los alumnos son los más importantes en las escuelas”, subrayó durante su visita Vega Vargas al detallar el acercamiento que tuvo con la gobernadora, María Eugenia Campos, para concretar los apoyos para las escuelas que ha estado entregando en diferentes planteles.

Durante el evento, la Diputada recorrió las instalaciones para conocer todas las actividades que se ofrecen al alumnado, además de escuchar las inquietudes de las y los maestros. Particularmente, el equipo de USAER compartió con ella la forma en la que apoyan a las y los estudiantes en su regularización fortaleciendo su educación.

Con esta entrega, se sigue avanzando en los trabajos proyectados en “las 15 del 15” que se prevé terminar en un par de meses a fin de que se siga beneficiando a las y los infantes al ofrecerles espacios dignos en los que se puedan desarrollar.