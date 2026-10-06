Formulan imputación a probable responsable de intento de feminicidio

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, hizo del conocimiento a Rubén G. R., que se le atribuye posible participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, en perjuicio de su pareja sentimental, en Ciudad Juárez.

El imputado fue presentado ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, tras ser detenido en términos de la flagrancia por elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo a las indagatorias del agente del Ministerio Público, la mañana del 03 de octubre del presente año, el imputado intentó privar de la vida a su pareja sentimental, ejerció violencia psicológica y física, además de rociarle un líquido inflamable en la cabeza y en la ropa, a fin de para prenderle fuego, en un domicilio de la colonia Buenos Aires.

No logrando su cometido, gracias a la intervención de un canino, momento que aprovechó la víctima para salir a la calle y pedir auxilio.

A solicitud de la representación social, el Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, y fijó para el próximos viernes 09 de octubre a la audiencia de vinculación o no a proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).