Formulan imputación a mujer por el homicidio de un masculino

Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida, informó a Itzel Nahomí D. O., que se le atribuye el delito de homicidio calificado, cometido a un masculino, en hechos registrados el 17 de abril de 2026, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la imputada, de 24 años de edad, junto con otros dos masculinos, realizó diversos disparos de arma de fuego en contra de Gabriel Abel G. R., quien falleció a causa de muerte por traumatismo craneoencefálico severo.

Itzel Nahomí fue detenida el pasado domingo 26 de abril, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), que le cumplimentaron una orden de aprehensión por el mencionado delito.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva a la imputada y fijó para el próximo jueves 30 de abril, la audiencia de vinculación o no a proceso penal.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).