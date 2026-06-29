Formulan imputación a detenido por homicidio cometido en la colonia Solidaridad

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Pedro G. M., alias “El Negro”, por el delito de homicidio calificado, cometido el 17 de mayo de 2026, al interior de un domicilio de la calle Fernando Pacheco Parra, de la colonia Infonavit Solidaridad, en Ciudad Juárez.

Durante la audiencia inicial, la representación social comunicó al imputado que se le atribuye posible participación en la muerte de Jesús Xavier R. V., cuya investigación ministerial establece que fue golpeado y estrangulado con un cable, además, que el cuerpo fue metido en un mueble de madera para sacarlo de la casa y dejado metros más adelante abandonado en la vía pública.

Hechos por los que el pasado 25 de junio, elementos de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión a Pedro G. M., en el cruce del eje vial Juan Gabriel y Aserraderos, de la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el próximo miércoles 01 de julio, la continuación de la audiencia inicial, en donde se resolverá su situación jurídica con la vinculación o no a proceso penal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).