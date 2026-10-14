Formulan imputación a detenido por feminicidio

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, formularon imputación en contra de Adán Roberto G. C., por el delito de feminicidio agravado, cometido en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, la representación social, hizo del conocimiento de Adán Roberto G. C., que se le atribuye la muerte de una mujer, en hechos registrados el pasado jueves 08 de octubre, al interior de un domicilio del Fraccionamiento San Isidro.

De acuerdo a las indagatorias ministeriales, el imputado causó múltiples heridas punzocortantes a la víctima, en la cara y el cráneo, siendo la causa de muerte traumatismo craneoencefálico, hechos por el que fue detenido en los términos de la flagrancia por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

A solicitud de la representación social, el Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, y fijó para el próximo viernes 16 de octubre, la audiencia de vinculación o no a proceso.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)