Cámara de Diputados aprobó, en lo general, dictamen a la Ley de Ingresos que estima recaudar 10.6 billones de pesos en 2027

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 331 votos a favor, 118 en contra y cero abstenciones, el dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, que prevé una recaudación total de 10 billones 636 mil 488 millones cien mil pesos.

De esa cifra, 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos corresponden a impuestos, 702 mil 564.7 mdp a cuotas y aportaciones de seguridad social, 20.5 mdp a contribuciones de mejoras, 177 mil 185.9 mdp a derechos, 15 mil 77.3 mdp a productos, 329 mil 479.8 mdp a aprovechamientos, un billón 457 mil 539.9 mdp a ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos.

Asimismo, 210 mil 774.0 mdp corresponden a transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, y un billón 479 mil 959.2 mdp a ingresos derivados de financiamientos. Considera una recaudación federal participable por 5 billones 722 mil 752 mdp.

Se estima que durante el ejercicio fiscal 2027, en términos monetarios, el pago en especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por Ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación, previsto en la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, ascenderá al equivalente de 527 millones de pesos.

Los recursos que en 2027 se destinen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en términos de las disposiciones aplicables, podrán utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas de los esquemas que se instrumenten o se hayan instrumentado para potenciar los recursos de dicho fondo, en los términos dispuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado podrá transferir a la Reserva Financiera y Actuarial del Seguro de Salud, el excedente de la Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento sobre el monto establecido en el artículo 240 de la Ley del ISSSTE.

El documento autoriza al Ejecutivo Federal, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública (LFDP) y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos 2027 (PEF), un monto de endeudamiento neto interno de hasta por un billón 700 mil mdp.

También, un monto de endeudamiento neto externo de hasta 13 mil 500 millones de dólares (mdd) para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, con la finalidad de financiar dicho Presupuesto, también para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal.

Además, en materia de deuda para las Empresas Públicas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), se le autoriza a Pemex un monto de endeudamiento neto interno de hasta 160 mil 619.5 mdp y un monto de endeudamiento neto externo de hasta 5 mil 259.4 mdd; y a la CFE un monto de endeudamiento neto interno de hasta 16 mil, 742 mdp y un monto de endeudamiento neto externo de 725 mdd.

De igual modo, permite que ambas empresas puedan contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor a los montos antes señalados, y que dicho endeudamiento cumpla con la meta de balance financiero aprobado.

Mientras que al Gobierno de la Ciudad de México se le autoriza la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 3 mil 500 millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2027.

Indica que en el ejercicio fiscal 2027 la Federación percibirá los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la Comisión Federal de Electricidad por un total de 228 mil 402.1 millones de pesos, de los cuales 52 mil 547.5 millones de pesos corresponden a inversión directa y 175 mil 854.6 millones de pesos a inversión condicionada.

Se autoriza al Ejecutivo Federal a contratar proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de la Comisión Federal de Electricidad en los términos de los artículos 18 de la Ley Federal de Deuda Pública y 32, párrafos segundos a sexto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV del Reglamento de este último ordenamiento, por un total de 12 mil 802.2 millones de pesos que corresponde a ocho proyectos de Inversión directa.

Para la discusión en lo particular, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, informó que se presentaron propuestas de modificación a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027.

De igual modo, los artículos transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo cuarto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno y trigésimo.