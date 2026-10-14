Detuvo Policía Municipal a pareja por presunto fraude tras cargar combustible y retirarse sin paga

-Policías les localizaron aparente marihuana.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 14 de octubre de 2026.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron a una mujer y un hombre por presunto fraude, luego de que presuntamente cargaron combustible y se retiraron sin realizar el pago. Las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU) permitieron ubicar el vehículo en el que viajaban.

La intervención ocurrió durante la tarde, en el cruce de las calles Pacheco y 20 de Noviembre, en la colonia Barrio de Londres, donde los agentes localizaron un Ford Figo gris cuyas características coincidían con las del automóvil reportado.

Los tripulantes fueron identificados como María Fernanda O. S., de 30 años, y Eric O., de 28. Al interior del vehículo, los policías localizaron hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

Ambas personas fueron trasladadas al centro de detención de la zona sur y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de determinar su situación jurídica. El vehículo fue trasladado al corralón de C4.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.