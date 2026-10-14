Vinculan a proceso a imputado adolescente por violencia familiar en Parral

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del adolescente de iniciales A.Y.T.T., de 17 años de edad, por el delito de violencia familiar.

Los datos de prueba expuestos por la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores, acreditaron la probable responsabilidad del imputado, en hechos registrados en mayo del presente año, en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el adolescente agredió físicamente en repetidas ocasiones a su pareja sentimental, quien también es menor de edad.

Por lo anterior, el Juez de Control del Distrito Judicial Hidalgo, Especializado en Justicia para Adolescentes Infractores, resolvió vincular a proceso penal al imputado, concediéndole el beneficio de la suspensión condicional del proceso, con la condición de pagar la cantidad de 9 mil 600 pesos por la reparación del daño.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, así como con la investigación de los delitos que atenten contra su integridad.

**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).