Formulan imputación a detenido por desaparición forzada de un masculino

Presuntamente sustrajo a una víctima de un domicilio en la colonia Juan Güereca

El próximo sábado se resolverá su situación jurídica

El Ministerio Público de La Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o no Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación en contra de Ángel R. H., por el delito de desaparición de personas cometida por particulares, agravada.

La representación social, hizo del conocimiento a Ángel R. H., que se le atribuye el delito cometido el 14 de enero del año en curso, cuando presuntamente, en compañía de diversas personas, sacó a la víctima del sexo masculino, de un domicilio en la colonia Juan Güereca en la ciudad de Chihuahua y se le llevaron en un vehículo rumbo a la carretera Panamericana.

Hechos por los que el imputado fue detenido con una orden de aprehensión el 9 de marzo del año en curso.

El Juez de Control, conocedor de la causa penal 443/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el próximo sábado 14 de marzo, a las 10:00 horas, la fecha de la audiencia de vinculación o no a proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).