Formulan imputación a detenido con orden de aprehensión por homicidio

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Óscar Armando O. O., alias “El Cube”, por el delito de homicidio calificado de un hombre, ocurrido el 30 de marzo de 2026, en la colonia Salvárcar, de Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, comunicó a Óscar Armando O. O., que se le atribuye la muerte de José Irving G.G.

De acurdo a la investigación, el imputado, junto con diversas personas, arribaron a bordo de un vehículo hasta el cruce de las calles Jalisco y Benito Juárez, de la mencionada colonia, en donde dispararon con un arma de fuego a la víctima.

El imputado fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal 8389/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y citó a la audiencia, en donde se resolverá su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).