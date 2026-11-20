La Fiscalía General del Estado, a través de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra del detenido Adolfo V. E., por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones calificadas, cometido a una pareja, en Ciudad Juárez.

El imputado fue detenido en términos de la flagrancia por elementos de la Policía Municipal, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida.

De acuerdo con la investigación ministerial, el pasado 15 de noviembre, Adolfo V. E., agredió con objetos contundentes y les provocó heridas de gravedad a dos víctimas, un hombre y una mujer, en hechos cometidos en el fraccionamiento Praderas de Henequén.

El próximo lunes 23 de noviembre a las 11:00 horas, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolverá la situación jurídica del imputado, en la audiencia de vinculación o no a proceso.

Gracias al trabajo de investigación de esta representación social, se detiene a los probables responsables de delitos de alto impacto, y se proporciona seguridad a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).