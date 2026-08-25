Formula FDZC imputación a dos implicados en delitos sexuales y trata de personas

• Las víctimas son menores de edad

• Uno de los imputados se encuentra vinculado a proceso por diversos hechos delictivos de naturaleza sexual

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, informó sobre los avances de la investigación de un caso de abuso sexual con penalidad agravada, violación con penalidad agravada y trata de personas en su modalidad de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, cometidos a tres menores de edad, hechos por los que se formuló imputación en contra de Joel Alejandro C., y de Edgar Eugenio G. L.

Durante la conferencia de prensa encabezada por el Fiscal de Distrito, Heliodoro Araiza Reyes, la Coordinadora de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales y contra la Familia, Concepción Velarde, dio a conocer pormenores de la implicación de los imputados y de su detención.

Indicó que el 17 de agosto del presente año, recibieron en la Unidad de Investigación a dos jóvenes mayores de edad del sexo femenino, quienes denunciaron a Joel Alejandro C., por el delito de abuso sexual, mientras que un adolescente que las acompañaba, lo denunció por el delito de violación.

Señaló que por medio de las investigaciones ministeriales y la información que aportó el adolescente víctima, se logró el aseguramiento de tres dispositivos electrónicos y una memoria de una cámara en donde se obtuvo evidencias de la relación que tenían ambos imputados en los citados hechos denunciados por las víctimas, delitos en los que se investiga a más personas.

Concepción Velarde, refirió que el pasado domingo 23 de agosto se cumplimentó una orden de aprehensión a Joel Alejandro C., de 58 años de edad al interior de un local comercial, en la calle Buena Vista y J.J Calvo de la colonia Valle de la Madrid, en la ciudad de Chihuahua.

También, que el pasado domingo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, notificaron al imputado Edgar Eugenio G. L., la orden de aprehensión girada en su contra, en el Centro de Reinserción Social de Aquiles Serdán, en donde se encuentra interno, vinculado a proceso por diverso caso de violación agravada, abuso sexual y el delito que atenta contra la intimidad de las personas, ilícitos cometidos a tres víctimas menores de edad, una de las cuales se privó de la vida.

Por los citados hechos delictivos, Edgar Eugenio G. L., fue detenido el 09 de febrero, con una orden de aprehensión en la colonia Cerro de la Cruz.

Ayer lunes, en la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público, hizo del conocimiento a Joel Alejandro C., y de Edgar Eugenio G. L., los delitos que se les atribuyen, para lo cual el Juez de Control Conocedor de la causa penal, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó para el jueves 27 de agosto, la audiencia en la que se resolverá su situación jurídica.

Cabe mencionar que, en esta investigación, colaboró el grupo de órdenes de aprehensión del Grupo de la Unidad de Delitos Sexuales y contra la Familia, así como el Grupo de Género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)