Formalizan COPARMEX, Academia y Gobierno del Estado la Red Universitaria Chihuahua Green

• Firman Memorándum de Entendimiento con 10 instituciones de Educación Superior para impulsar transición energética y la Economía Circular en el Estado.

(Chihuahua, Chih. – a 25 de marzo de 2026). En un acto histórico para el desarrollo sostenible del estado, Chihuahua Green —plataforma público-privada operada desde COPARMEX Chihuahua— formalizó la constitución de su Red Universitaria Chihuahua Green mediante la firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU) con diez de las instituciones de educación superior más importantes de la región.

El acto fue encabezado por el secretario de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, quien fungió como testigo de honor; el director general de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético (AEDE), Ing. Luis Carlos Hernández Ayala, en su carácter de Co-Coordinadores Principales de la Red; y Víctor Gómez Céspedes, experto nacional en Economía Circular y Simbiosis Industrial, y líder del programa Chihuahua Green.

Esta innovadora Red Universitaria nace como un mecanismo de articulación técnica entre universidades, sector productivo y gobierno, orientado a detonar proyectos aplicados en economía circular, energías limpias, simbiosis industrial y formación de talento verde para la industria chihuahuense.

“Lo que hoy firmamos no es un documento más, es una visión compartida de futuro para Chihuahua. Cuando la academia aporta conocimiento, el gobierno genera condiciones y el sector privado convierte las ideas en soluciones reales, los resultados son extraordinarios”, dijo Gómez Céspedes.

La red operará a través de seis Mesas de Trabajo temáticas: Colaboración Internacional, Biogás, Energía Eólica, Hidrógeno Verde, Electromovilidad y Talento Universitario, además de un espacio de Observación Estratégica.

El acto de firma se enmarca en el trabajo que Chihuahua Green ha desarrollado en estrecha colaboración con el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la SIDE y la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, configurando un modelo público-privado de transición energética que hoy es reconocido a nivel nacional e internacional.

“Una de sus evidencias más contundentes es el Manual de Simbiosis Industrial, desarrollado en Chihuahua en colaboración con la Delegación de la Unión Europea en México, los Centros Empresariales COPARMEX y los gobiernos locales correspondientes. El manual está siendo implementado en nueve ciudades del país”, expresó el líder medioambiental.

Y añadió que nueve ciudades de México están adoptando una metodología nacida en Chihuahua, consolidando así el liderazgo nacional del estado en estos temas.

“La red también responderá a un entorno geopolítico que ha evidenciado la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales. La economía circular y la simbiosis industrial son, en este contexto, no solo una apuesta ambiental, sino una estrategia de resiliencia económica para la industria chihuahuense”, abundó.

Asimismo, indicó que en México hay iniciativas universitarias orientadas a la sostenibilidad. La más relevante es la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN México), impulsada por la UNAM y el Tecnológico de Monterrey bajo el auspicio de la ONU, con más de 95 universidades asociadas en todo el país. Esta red trabaja en torno a los ODS y la Agenda 2030. El Tecnológico de Monterrey —firmante del MOU de hoy— es uno de sus co-coordinadores nacionales.

Por otra parte, la Universidad de Guadalajara cuenta con el Programa Universitario Integral de Transición Energética (PUITE), reconocido por el Times Higher Education Impact Rankings 2024, con paneles solares en 50 campus en Jalisco. La UNAM, por su parte, tiene la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (COUS) y activos programas de investigación en energías renovables.

Sin embargo, la Red Universitaria Chihuahua Green presenta una diferenciación estratégica clave frente a estas iniciativas nacionales: Vinculación directa con el sector productivo (COPARMEX) y el gobierno estatal (SIDE y AEDE) como co-fundadores, no como actores externos.

Enfoque territorial aplicado en proyectos concretos: biogás, hidrógeno verde, electromovilidad, energía eólica y simbiosis industrial dentro del estado. Alineación con la Ley General de Economía Circular (LGEC, en vigor desde enero 2026) y posicionamiento como organismo técnico sectorial ante SEMARNAT. Sistema MRV (Medición, Reporte y Verificación) territorial como base técnica para cooperación internacional: GIZ, EUROCLIMA+, PNUD/FMAM, CAF, MAF, BID Lab, AFD, IFC, Global Gateway y IURC.

“Esta Red Universitaria es la única plataforma en México que articula a universidades, gobierno estatal, sector privado organizado y cooperación internacional en torno a proyectos aplicados de transición energética y economía circular con base territorial y marco regulatorio propio”, terminó Gómez Céspedes.

Firmaron el MOU: el Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua; el Ing. Alfredo Villalba Rodríguez, director del Instituto Tecnológico de Chihuahua; la Mtra. Sol Arraiza, directora de Vinculación del Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua, en representación del Mtro. Armando Bahena Vigna; el Dr. Héctor López Aguilar, coordinador de Investigación de la Universidad La Salle Chihuahua, en representación del Mtro. Salvador Benavides Castro; la Dra. Leticia M. Torres Guerra, directora general del Centro de Investigación en Materiales Avanzados; el Mtro. Christopher James Barousse, rector de la Universidad Politécnica de Chihuahua; el Dr. Héctor Illescas Trejo, de la Universidad del Valle de México campus Chihuahua; la Mtra. Lilian Karina Santiesteban Torres, del Instituto Tecnológico de Delicias; representantes de la Universidad Tecnológica de Camargo; y el Dr. Erik Sánchez, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Chihuahua Green es una plataforma público-privada de economía circular, transición energética y simbiosis industrial, operada desde COPARMEX Chihuahua. Articula a universidades, sector productivo, gobierno y organismos de cooperación internacional para generar proyectos con impacto real en el estado de Chihuahua.