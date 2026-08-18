FMF reconoce a siete árbitros mexicanos que hicieron historia en el Mundial 2026

Ciudad de México. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) entregó hoy reconocimientos a los siete árbitros que participaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro, encabezado por el comisionado Mikel Arriola, sirvió para poner en valor la edición con mayor presencia arbitral del país en la historia del certamen.

Durante el acto, Arriola hizo entrega de placas conmemorativas a César Arturo Ramos Palazuelos, Katia Itzel García Mendoza, Alberto Morín Méndez, Marco Antonio Bisguerra Mendiola, Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, Erick Yair Miranda Galindo y Guillermo Pacheco Larios.

La nómina, destacó la FMF en un comunicado, evidencia el avance del cuerpo arbitral en los máximos escenarios del futbol internacional, combinando veteranía sobre el césped con la integración de la tecnología y el arbitraje femenil.

“Este fue el Mundial con más árbitros mexicanos en la historia. Sus designaciones hablan de la confianza que existe en la capacidad del arbitraje mexicano”, señaló el comisionado de la FMF. “Demostraron que el arbitraje mexicano puede competir al mayor nivel de exigencia. Su participación en este Mundial deja un precedente para todos los árbitros que vienen detrás”.

Los reconocimientos no sólo responden a las actuaciones individuales durante la cita planetaria, sino que se enmarcan dentro de una estrategia institucional para profesionalizar y dar continuidad al desarrollo del colectivo de silbantes, de acuerdo con el presidente ejecutivo del organismo, Ivar Sisniega. “Esto es reflejo de todo el trabajo que han realizado, es para nosotros de mucha honra su participación. Estos resultados también reflejan el gran liderazgo y compromiso que ha tenido la Comisión de Árbitros”.

Con este homenaje, la FMF ratificó su intención de seguir invirtiendo en la capacitación y dignificación del arbitraje local, consolidando la presencia de sus silbantes en la vanguardia del futbol global.