Fiscalía de Sonora refuerza coordinación por muertes ligadas a sueros; médico continúa prófugo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que fortaleció la coordinación interinstitucional con autoridades sanitarias federales y estatales para dar seguimiento a los casos de fallecimientos relacionados con la aplicación de soluciones intravenosas en la entidad.

En un comunicado difundido el sábado, la dependencia señaló que sostuvo una reunión de trabajo con personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRISSON) y de la Secretaría de Salud Pública estatal, con el objetivo de avanzar en las investigaciones en curso.

Durante el encuentro, las instituciones acordaron mantener “una estrecha colaboración para el intercambio de información técnica y científica que permita avanzar en las investigaciones en curso, garantizando así transparencia y rigor en el esclarecimiento de los hechos”.

Como parte de las acciones en marcha, la COFEPRIS presentó un informe sobre operativos de verificación sanitaria, aseguramiento de productos y supervisión de establecimientos vinculados con la distribución y uso de sueros en Sonora. Asimismo, la autoridad sanitaria federal indicó que los análisis de laboratorio a las soluciones y sustancias involucradas se encuentran en fases avanzadas, con el fin de determinar su composición, calidad y posibles riesgos para la salud.

Por su parte, la Fiscalía estatal reiteró que continuará las indagatorias en coordinación con las autoridades de salud “a fin de deslindar responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas y sus familias”.

La Secretaría de Salud de Sonora informó el pasado 7 de abril que ocho personas fallecieron presuntamente por la aplicación de estas soluciones.

De acuerdo con la dependencia, hasta ese momento se habían identificado 11 casos sospechosos vinculados con procedimientos realizados por un mismo médico; además una persona permanecía hospitalizada y dos más ya se habían recuperado. Tras la clausura del establecimiento donde se realizaban los procedimientos, no se han detectado nuevos incidentes.

La Fiscalía estatal investiga los hechos como homicidio culposo por mala praxis médica. El principal señalado es el médico Jesús Maximiliano “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente y es buscado mediante un operativo a nivel nacional e internacional.

Según las autoridades, la principal línea de investigación apunta a una inadecuada preparación y administración de los sueros. El caso se encuentra en etapa de integración de pruebas, con análisis científicos de tipo químico, toxicológico e histopatológico en curso.