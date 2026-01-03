Fin de semana con mañanas frescas y ambiente estable en Chihuahua Capital

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, durante el fin de semana se prevén condiciones climáticas estables en la capital del estado, con mañanas frescas y temperaturas agradables por la tarde, sin presencia significativa de lluvias.

Para hoy se pronostica cielo soleado, con una temperatura máxima de 23°C y mínima de 7°C, vientos moderados y 1% de probabilidad de precipitación.

Finalmente, el domingo 4 continuará el ambiente soleado, con una máxima de 26°C y mínima de 8°C, vientos similares y 1% de probabilidad de lluvia.

La Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la ciudadanía abrigarse durante las primeras horas del día, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atenta a los avisos oficiales ante cualquier actualización del pronóstico.