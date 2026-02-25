Ficosec es ejemplo a nivel nacional por colaboración con la seguridad: Gilberto Loya

Durante su intervención en el Informe Anual 2025 de Ficosec, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya destacó que este organismo ciudadanos se ha vuelto un ejemplo a nivel nacional por su trabajo.



”Es un instrumento en el sector empresarial en donde invirtió el sector empresarial por con proyectos importantes para fortalecer la seguridad ciudadana”, comentó.



Por ello destacó que la reconstrucción del tejido social es necesario y es un compromiso que tiene el empresariado chihuahuenses.

