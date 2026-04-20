FGR y Pemex investigan si hubo negligencia por derrame de hidrocarburo en el Golfo: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que aun cuando se detectó una salida de hidrocarburos de un ducto del Golfo de México, trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) “no siguieron todos los protocolos”, lo que ocasionó el reciente derrame en la zona.

Por ello, insistió en que Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Interno de Control de la paraestatal están haciendo una “investigación muy profunda” por el evento que afectó las costas.

En la mañanera se le interrogó a la mandataria sobre la más reciente información en torno a ese derrame de hidrocarburos, ante lo que también refirió: “No tenemos nada que esconder”.

Dijo que como parte de los trabajos para determinar lo sucedido, en su momento pidió al director de Pemex, Víctor Rodríguez, que se realizara una “investigación profunda”, por lo que el funcionario “pide todas las bitácoras, y al revisarlas se encuentra que, en efecto, hay una serie de trabajadores de Pemex que reportan en las bitácoras que hubo una salida de petróleo de un ducto y que hacen toda la reparación, pero que no se siguen todos los protocolos”.

Frente a eso, agregó la jefa del Ejecutivo, el titular de la paraestatal decide pedir al Órgano Interno de Control de la dependencia que haga la revisión de cómo actuaron todos los funcionarios, y también a la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente), que es el área de Semarnat, que tiene que ver con esto. Y el propio Pemex presenta una denuncia en la Fiscalía General de la República para que se hagan todas las investigaciones conducentes”.

Subrayó: ”El Órgano Interno de Control está haciendo todas las investigaciones junto con la Fiscalía General de la República para ver hasta dónde llega esta falla o esta no información si fue negligencia, si fue una omisión como tal, y pues tiene que hacerse una investigación muy profunda.

Agregó que no se oculta ninguna información en torno al derrame de petróleo y los daños que pudo generar en las costas del Golfo de México. “Malo” hubiera sido que su gobierno hubiera escondido este hecho y no salir a informar.

Resaltó la creación de un grupo interinstitucional que supervisará permanentemente el Golfo de México para alertar a tiempo sobre posibles derrames de hidrocarburo y otros contaminantes y tomar todas las medidas necesarias.