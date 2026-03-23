FGR investiga derrame de petróleo en Veracruz y Tabasco; ya hay delito penal por el caso: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga el reciente derrame de petróleo que se dio hace unos días en el Golfo de México. “Ya hay un delito penal en este caso”, subrayó en la mañanera de este lunes.

Señaló que esa problemática —que ha tenido ocasionado daños ambientales en aguas de Veracruz y Tabasco— fue ocasionada por un barco privado, y personal de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) trabaja para limpiar las zonas naturales afectadas.

“Hubo un derrame de un barco, se están haciendo las investigaciones y le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir, ya hay delito penal en este caso. No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y playas”.

La mandataria federal dijo que instruyó al director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, trasladarse personalmente a la zona afectada para verificar “cómo está la situación y se requieren más recursos para avanzar la limpieza”.

Remarcó que la empresa propietaria del barco que ocasionó el derrame es la que debe resarcir los daños ambientales.

“Por eso debe haber certeza de quién provocó este derrame y lo que implica, en términos administrativos que sería la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, e incluso la FGR (para lo penal)”.

Aunque aún no hay una resolución oficial respecto a los daños ambientales, hace un par de días la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y otras organizaciones, denunciaron que actualmente el derrame de hidrocarburos presentado desde los primeros días de marzo, ha impactado más de 630 kilómetros de litoral; lo que consideraron es una situación sumamente preocupante.