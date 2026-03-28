Felicita Trump al COI por “prohibir la participación de hombres en los deportes femeninos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al Comité Olímpico Internacional (COI) por su decisión de prohibir que las mujeres transgénero compitan en la categoría femenina a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y cree que esta ha sido posible gracias a su “contundente orden ejecutiva”.

“Felicidades al Comité Olímpico Internacional por su decisión de prohibir la participación de hombres en los deportes femeninos. ¡Esto solo está sucediendo gracias a mi contundente orden ejecutiva, que defiende a las mujeres y las niñas!”, declaró el mandatario norteamericano en la plataforma Truth Social.

El jueves, el COI anunció una nueva política sobre la protección de la categoría femenina en el deporte olímpico que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y que no tendrá carácter retroactivo, y que prohibirá a las mujeres transgénero competir en categorías femeninas, todo para “proteger la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina”.

Información de Aristegui Noticias