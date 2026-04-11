FEID inicia su gira Sold out en Estados Unidos

Las entradas fueron vendidas a través de EL GREEN PRINT, un nuevo programa centrado en los fans que permitió a los usuarios registrarse para obtener un “USUARIO”, creando así una experiencia dinámica y única para sus seguidores más fieles. A diferencia de sus producciones anteriores a gran escala, Feid ha optado intencionalmente por recintos más íntimos, con una capacidad aproximada de 2,000 personas por noche. A pesar de la abrumadora demanda, que atrajo a más de 150,000 fans a las filas virtuales para conseguir boletos, este enfoque subraya su compromiso de ofrecer una experiencia más cercana y personal.

La gira sigue a un show especial de una sola noche en su ciudad natal, Medellín, donde celebró el lanzamiento de su EP. Este tour representa no solo una nueva etapa en la carrera de Feid, sino también su compromiso de mantenerse conectado con la comunidad que lo ha acompañado desde el inicio. Más que crear distancia, “FEID VS FERXXO” busca reducirla, ofreciendo a los fans una conexión única y visceral a través de momentos más íntimos, presentaciones impactantes y un repertorio que conecta el pasado, el presente y lo que está por venir.