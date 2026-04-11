FEID inicia su gira Sold out en Estados Unidos

FEID, la super estrella colombiana, dio inicio oficialmente a su esperada gira “Feid vs. Ferxxo: Falxo Tour, El Mano a Mano del Año” en Orlando y Miami, marcando el comienzo de una nueva etapa tras el lanzamiento de su más reciente EP ‘FEID VS FERXXO.’ La noche inaugural definió el tono de lo que está por venir, un espectáculo inmersivo y de alta energía que fusiona la nostalgia más auténtica con el sonido de esta nueva fase en su carrera. La gira ahora continúa por Estados Unidos con paradas en Boston, Nueva York, San Francisco, Chicago y Utah, entre otras ciudades claves. El show en Miami, celebrado en el icónico Fillmore Miami Beach, se destacó por una energía única que combinó la nostalgia con la emoción de esta nueva etapa. El set se sintió íntimo y dinámico a la vez, con interpretaciones de favoritos del público como “Vacaxiones” y “NEA”, además de presentar temas de su más reciente EP, incluyendo “El Hexxo” y “Trankaito.”
Sumando al impulso de la noche, Feid sorprendió a sus fans al invitar al escenario al ícono del rap puertorriqueño Arcángel para interpretar su más reciente sencillo “Mírame Baby”, e invitó a un fan a subir al escenario para una versión especial de“Medellín Takai”. La presentación se elevó aún más con visuales inmersivos en pantalla, incorporando sus icónicos emojis, elementos inspirados en CAFERXXO y las divertidas gráficas estilo bitmoji que ya forman parte de su universo GREEN PRINT.
Las entradas fueron vendidas a través de EL GREEN PRINT, un nuevo programa centrado en los fans que permitió a los usuarios registrarse para obtener un “USUARIO”, creando así una experiencia dinámica y única para sus seguidores más fieles. A diferencia de sus producciones anteriores a gran escala, Feid ha optado intencionalmente por recintos más íntimos, con una capacidad aproximada de 2,000 personas por noche. A pesar de la abrumadora demanda, que atrajo a más de 150,000 fans a las filas virtuales para conseguir boletos, este enfoque subraya su compromiso de ofrecer una experiencia más cercana y personal. La gira sigue a un show especial de una sola noche en su ciudad natal, Medellín, donde celebró el lanzamiento de su EP. Este tour representa no solo una nueva etapa en la carrera de Feid, sino también su compromiso de mantenerse conectado con la comunidad que lo ha acompañado desde el inicio. Más que crear distancia, “FEID VS FERXXO” busca reducirla, ofreciendo a los fans una conexión única y visceral a través de momentos más íntimos, presentaciones impactantes y un repertorio que conecta el pasado, el presente y lo que está por venir.