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FC Juárez llega a la última jornada del Apertura 2026 en el fondo de la tabla, con 11 puntos en 16 partidos: tres victorias, dos empates y once derrotas, 13 goles a favor y 34 en contra. Detrás de esa cifra global hay un dato que pesa en cualquier análisis de los Bravos: el equipo que juega en el Estadio Olímpico Benito Juárez y el que sale de la frontera no rinden igual, y la distancia se nota sobre todo en la portería.

Para el aficionado que sigue a los Bravos en las apuestas deportivas, ese contraste cambia la lectura de cada partido más que la posición en la tabla. El código promocional betboom para México, por ejemplo, ofrece un bono de bienvenida de hasta $10,040 MXN en deportes, y elegir bien el mercado importa más que el monto: con Juárez, un pronóstico de visitante no se plantea igual que uno de local.

Un arranque que entró en los registros de la Liga MX

La temporada empezó con ocho derrotas seguidas: 0-1 ante Puebla, 0-1 ante Guadalajara, 1-5 ante Pumas, 1-6 ante Monterrey, 1-2 ante América, 0-4 ante Toluca, 0-2 ante Pachuca y 1-2 ante Santos. Ningún equipo había empezado así un torneo corto. Como recogió Claro Sports al confirmar el peor arranque de la historia de los torneos cortos, la marca anterior era de siete derrotas, compartida por Dorados de Sinaloa (Clausura 2016) y Querétaro (Clausura 2019).

La primera victoria llegó en la jornada 9, un 2-0 ante Tigres en casa. Después de la eliminación matemática frente a Atlante, el equipo de Gustavo Lema sumó siete puntos en tres partidos (empate en Necaxa, 3-1 a Querétaro y 1-0 en San Luis) y dejó atrás los 5 puntos de Puebla en el Clausura 2024, una de las peores cifras de la era de torneos cortos.

Local: siete puntos y una defensa que resiste más

En sus ocho partidos en Ciudad Juárez, los Bravos ganaron dos (2-0 a Tigres y 3-1 a Querétaro), empataron uno (1-1 ante Tijuana) y perdieron cinco. Eso suma 7 de sus 11 puntos, con 8 goles a favor y 13 en contra, un promedio de 1.6 goles recibidos por partido.

La cifra sigue siendo alta, pero varias de esas derrotas fueron cortas: 0-1 ante Puebla, 1-2 ante América, 0-2 ante Pachuca y 0-1 ante Atlante. Solo Pumas, con el 1-5 de la jornada 3, goleó en la frontera. En casa, Juárez se quedó sin marcar en tres partidos y en cuatro anotaron los dos equipos.

Visitante: 21 goles en contra en ocho salidas

Fuera, el panorama es otro. Juárez sumó 4 puntos en ocho partidos (victoria 1-0 en San Luis, empate 1-1 en Necaxa y seis derrotas), con 5 goles a favor y 21 en contra. Son 2.6 goles recibidos por partido, uno más que en casa.

Las goleadas se concentran lejos de Ciudad Juárez: 1-6 en Monterrey, 0-4 en Toluca y 0-5 ante Cruz Azul. En cinco de los ocho partidos de visitante hubo más de 2.5 goles, contra tres de ocho en casa. El dato de ambos marcan, en cambio, es idéntico: cuatro de ocho tanto de local como de visitante.

Qué cambia en la lectura de los mercados

La diferencia entre local y visitante se ve más en los goles recibidos que en los anotados. Los Bravos marcan poco en los dos escenarios, con 1 gol por partido en casa y 0.6 fuera, pero de visitante encajan mucho más. Por eso el mercado de más de 2.5 goles se cumplió con mayor frecuencia en sus salidas, casi siempre por el lado del rival.

En casa, el patrón es de partidos más cerrados: cinco de sus ocho encuentros terminaron con dos goles o menos, y cuatro de las cinco derrotas fueron por uno o dos goles. Las dos victorias de local llegaron ante rivales en mal momento: Tigres venía en caída libre y Querétaro sumaba tres derrotas seguidas.

La segunda mitad del torneo también matiza la tendencia general. De la jornada 9 en adelante, el equipo sumó todos sus puntos, y en sus dos victorias más recientes recibió un solo gol entre ambas. Ocho jornadas no bastan para hablar de un equipo distinto, pero sí para no leer los resultados de agosto como si fueran los de noviembre.

El cierre ante Atlas y lo que deja la temporada

Juárez cierra el torneo en casa ante Atlas, al que ya ganó 3-1 en el Clausura 2026. Ese partido completará la estadística de local de una temporada que la directiva tendrá que analizar antes del Clausura 2027.

Mientras el primer equipo cierra un torneo para el olvido, el futbol de la región sigue dando señales de vida desde la base, como mostró la Copa Chihuahua CIMA 2026, con un club de Ciudad Juárez, Serein, entre los campeones de las categorías infantiles. Para el aficionado que apuesta, la temporada deja una regla sencilla: con los Bravos, el partido de local y el de visitante se analizan por separado.