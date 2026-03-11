FBI tendrá sede permanente en Ecuador para investigar al crimen organizado junto a policía local

Quito. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), tendrá una sede permanente en Ecuador para trabajar con la policía local en investigaciones sobre crimen organizado, lavado de dinero y corrupción, informó este miércoles el ministro del Interior, John Reimberg.

El acuerdo es un nuevo capítulo en la cooperación contra el crimen entre Ecuador y Estados Unidos, cuya relación se estrechó desde la llegada al poder del presidente derechista, Daniel Noboa, en 2023.

Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por el mandatario estadunidense, Donald Trump, para combatir a los cárteles del narcotráfico en el continente. La alianza se selló el sábado último en una cumbre reunida en la ciudad estadunidense de Miami bajo el nombre de “Escudo de las Américas”.

“Ahora lo que cambia es que tenemos ya agentes del FBI permanentemente en Ecuador trabajando con una unidad de la Policía Nacional que se ha estructurado para que puedan trabajar en conjunto”, declaró Reimberg a periodistas. El funcionamiento de la oficina “arranca de forma inmediata”, enfatizó.