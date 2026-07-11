Fallece mientras dormía en parque del bulevar El Saucito; aparente infarto

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad perdió la vida la tarde de este sábado mientras se encontraba recostado bajo la sombra de un árbol en un parque ubicado en el cruce de la avenida Francisco Villa y el bulevar El Saucito.

Personas que transitaban por el lugar observaron que el hombre no respondía, por lo que dieron aviso al sistema de emergencias 9-1-1.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron el fallecimiento y procedieron a acordonar el área en espera de personal de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

De manera preliminar, se informó que el hombre habría sufrido un infarto; sin embargo, será la autoridad competente la que determine oficialmente la causa del fallecimiento tras las investigaciones de rigor.