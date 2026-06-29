Fallece joven tras caerle un rayo en la Cascada de Basaseachi

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, confirmó el fallecimiento de un hombre por lesiones sufridas la tarde del domingo 28 de junio del 2026 en el divisadero de la Cascada de Basaseachi, luego de caerle un rayo que alcanzó a otros miembros de la familia.

El masculino fallecido fue identificado como Héctor Manuel M. D., de 24 años de edad en cuyos hechos también resultó lesionada su esposa identificada como Paulina P. G., de 29 años de edad quien fue trasladada a la clínica de Basaseachi.

Un familiar entrevistado en el lugar manifestó que estaban de vacaciones y el clima en el lugar estaba muy nublado y de pronto se sintió un rayo que alcanzó al masculino que traía teléfono en mano, lo que provocó que las personas alrededor cayeran al suelo.

El cuerpo del hombre sin vida fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para practicar la necropsia de Ley.