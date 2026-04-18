Fallece en hospital hombre que fue atacado anoche en Jardines de Oriente

Daniel Alberto Gámez Leos de 40 años de edad fue identificado el hombre atacado a balazos ayer por la noche en la colonia Jardines de Oriente, mismo que falleció en el hospital, según confirmó hoy la Fiscalía.

De acuerdo con el reporte, los sicarios llegaron a bordo de bicicletas propinándole varios impactos de bala, por lo que fue trasladado a un hospital por Cruz Roja, horas más tarde se declaró sin signos vitales.

Este evento violento sería el número 12 en lo que va del mes de abril. Fue en la calle Paseos del pastizal en la colonia Jardines de oriente.