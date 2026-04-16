Fallece Alejandro Burillo, referente en la gestión del deporte mexicano

Ciudad de México. Alejandro Burillo Azcárraga, ex directivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), otrora propietario del Atlante e impulsor del Abierto Mexicano de Tenis, falleció este jueves a los 74 años de edad.

La noticia fue confirmada por familiares y amigos del también empresario, quienes lamentaron su muerte con mensajes en redes sociales.

“Con profundo dolor, les informamos el fallecimiento de nuestro papá. Lo estaremos despidiendo hoy a partir de las 5:00 pm en Gayosso Lomas Memorial. Se llevará a cabo una misa a las 11:00 en el mismo lugar. Agradecemos profundamente su compañía, cariño y oraciones en este momento tan difícil”, indicó su familia.

“No tengo palabras. Duele y mucho. Alejandro Burillo ha fallecido. El Güero fue un gran guía, amigo y jefe de corazón con quien vivimos en TV y Futbol grandes historia. Vuela alto Alex. QEPD”, publicó a su vez Fernando Schwartz, actual director de comunicación estratégica de la FMF.

Burillo Azcárraga, apodado “El Güero”, fue todo un referente en la gestión del deporte mexicano, además contribuyó al crecimiento del futbol y del tenis en el país.

Colaboró con la creación de la actual estructura de la selección mexicana de futbol, así como con la construcción del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Asimismo, se consolidó como uno de los directivos más importantes del futbol mexicano en la década de los 90 tras su participación en el Atlante, con el que fue campeón, el Necaxa y el América.

También contribuyó a que el Abierto Mexicano de Tenis, que se celebra en Acapulco y el cual era un torneo ATP 250, se convirtiera en un certamen ATP 500, con lo que comenzaron a participar en él figuras importantes de esta disciplina.

Como empresario fundó la firma Aba Sport, la cual diseñó la emblemática playera que el Tri utilizó en el Mundial de Francia 1998, en la cual se apreciaba la imagen del Calendario Azteca.

En los últimos años, su estado de salud se vio deteriorado por un cáncer de piel, el cual lo alejó de los reflectores.