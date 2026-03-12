Expide Congreso Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Jefas de Familia

El Congreso del Estado expidió la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Jefas de Familia del Estado de Chihuahua, como un marco jurídico que garantice continuidad, coordinación y transparencia en las políticas públicas orientadas a la incorporación productiva de las madres jefas de familia, su acceso a financiamiento, capacitación y emprendimiento, en aras de fortalecer la economía estatal.

El Presidente de la Comisión de Economía, Industria y Comercio, diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente, explicó que se busca regular acciones y políticas públicas que otorguen a las madres jefas de familia una atención especial, de manera que mejore sus condiciones de vida y la de sus hijos menores de edad, o mayores con alguna discapacidad, y que puedan obtener beneficios económicos y sociales.

“Es necesario hacer mención que las madres jefas de familia constituyen un sector social que enfrenta condiciones de vulnerabilidad económica derivadas de la desigualdad en el acceso al empleo, la falta de oportunidades de capacitación, así como de la carga desproporcionada de responsabilidades de cuidado, por lo que resulta indispensable que el Estado implemente mecanismos normativos que fomenten su desarrollo económico”, señaló.

En este sentido, la expedición de una ley de fomento, permitirá establecer acciones permanentes y coordinadas para fortalecer su autonomía económica, contribuir a la reducción de la pobreza y promover el bienestar de sus familias, con impacto directo en el desarrollo social y económico, dijo.

Además, indicó que el fortalecimiento de la autonomía económica de las madres jefas de familia contribuye de manera directa a la reducción de la pobreza, a la mejora del bienestar de niñas, niños y adolescentes, y al ejercicio efectivo de derechos sociales fundamentales, lo que genera un impacto positivo en el desarrollo social de la entidad.

Ahora bien, las dependencias de la Administración Pública Estatal, deberán emitir los reglamentos correspondientes para la debida implementación de esta Ley, dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

La iniciativa fue presentada por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.