Exhorta SSPE a conducir con precaución ante lluvias; refuerza acciones de movilidad y seguridad vial

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) emitió un exhorto preventivo a la ciudadanía en materia de movilidad y seguridad vial, ante el pronóstico de lluvias en diversas regiones de la entidad, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir accidentes.

A través de la Subsecretaría de Movilidad, la SSPE mantiene monitoreos permanentes y despliegues preventivos en zonas consideradas de riesgo, como arroyos, vialidades susceptibles a inundaciones, pasos a desnivel y tramos carreteros, a fin de brindar atención inmediata y mantener el flujo vehicular seguro.

La corporación exhorta a las y los conductores a evitar cruzar corrientes de agua, no circular por calles inundadas, reducir la velocidad, mantener encendidas las luces del vehículo, aumentar la distancia de frenado y respetar en todo momento los señalamientos y las indicaciones de la Policía Vial.

Asimismo, se recomienda mantenerse informados a través de canales oficiales, anticipar traslados, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el agua y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 9-1-1.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró que se mantiene en coordinación interinstitucional con autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender cualquier eventualidad derivada de las condiciones climatológicas.