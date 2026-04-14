Exhorta Medellín a circular con precaución tras trabajos nocturnos de pintura en túnel Cantera-Ramírez Calderón

El Gobierno Municipal de Chihuahua informa que se realizarán trabajos de pintura en el túnel ubicado en la avenida La Cantera y Ramírez Calderón, como parte de las acciones de mejoramiento de imagen urbana.

Estas labores estarán a cargo de la Dirección de Mantenimiento Urbano, por encomienda del alcalde Marco Bonilla, mismas que se desarrollarán en dos etapas: primero se intervendrá el carril sur-norte y, al concluir, se continuará con el carril norte-sur.

Las acciones se realizarán en horario nocturno, de lunes a jueves, de 22:00 a 04:00 horas, del lunes13 al jueves 30 de abril. La zona permanecerá señalizada en todo momento para garantizar la seguridad de conductores y trabajadores.

Cabe destacar que estos trabajos cuentan con los permisos correspondientes por parte de la Subsecretaría de Movilidad, garantizando su correcta ejecución conforme a la normativa vigente.

El Gobierno Municipal pide a la ciudadanía transitar con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal operativo, asimismo se reafirma el compromiso de seguir trabajando de manera permanente para ofrecer espacios públicos de calidad.